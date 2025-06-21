إعلام عبري: هجمات إسرائيلية ضد البنية التحتية لتخزين وإطلاق الصواريخ في وسط إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أنه بدأ بشن غارات تستهدف البنية التحتية لتخزين وإطلاق الصواريخ في وسط إيران، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق السبت عن تنفيذ موجة جديدة من الغارات الجوية استهدفت مواقع في إيران، مشيرًا إلى مشاركة نحو 15 طائرة مقاتلة استخدمت أكثر من 30 ذخيرة موجهة.

وأضاف أن الهجمات استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ غرب البلاد.

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