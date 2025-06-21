كأس العالم للأندية، تعادل سلبي بين الترجي ولوس أنجلوس في الشوط الأول وإلغاء هدفين

انتهى الشوط الأول من مباراة الترجي التونسي ضد لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وتم إلغاء هدفين لفريق لوس أنجلوس بداعي التسلل، كما منع القائم فريق الترجي من التقدم في النتيجة.

تشكيل لوس أنجلوس أمام الترجي

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: إدي سيجورا، سيرجي بالنسيا، ريان هولينجشييد، آرون لونج.

خط الوسط: إيجور جيسوس، ماركو ديلجادو، تيموثي تيلمان.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو، ديفيد مارتينيز، دينيس بوانجا.

تشكيل الترجي ضد لوس أنجلوس

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: محمد بن علي، ياسين مرياح، محمد أمين توجاي، محمد بن حميدة.

خط الوسط: خليل القنيشي، أوجبيلو، عبد الرحمن كوناتي.

خط الهجوم: إلياس موكوانا، يوسف بلايلي، رودريجو رودريجيز.

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