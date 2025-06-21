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رياضة

تشكيل لوس أنجلوس أمام الترجي في كأس العالم للأندية

لوس أنجلوس جالاكسي،
لوس أنجلوس جالاكسي، فيتو

أعلن مدرب فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي تشكيل فريقه لمواجهة الترجي التونسي، بعد قليل، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

 

تشكيل لوس أنجلوس أمام الترجي

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: إدي سيجورا، سيرجي بالنسيا، ريان هولينجشييد، آرون لونج.

خط الوسط: إيجور جيسوس، ماركو ديلجادو، تيموثي تيلمان،

خط الهجوم: أوليفيه جيرو، ديفيد مارتينيز، دينيس بوانجا.

 

تشكيل الترجي ضد لوس أنجلوس 

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: محمد بن علي، ياسين مرياح، محمد أمين توغاي، محمد بن حميدة.

خط الوسط: خليل القنيشي، أوغبيلو، عبد الرحمن كوناتي.

خط الهجوم: إلياس موكوانا، يوسف بلايلي، رودريجو رودريجيز.

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