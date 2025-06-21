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رياضة

تشكيل الترجي التونسي لمواجهة لوس أنجلوس الأمريكي في كأس العالم للأندية

الترجي، فيتو
الترجي، فيتو

أعلن ماهر الكنزاري مدرب نادي الترجي التونسي تشكيل فريقه لمواجهة فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

 

تشكيل الترجي ضد لوس أنجلوس 

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: محمد بن علي، ياسين مرياح، محمد أمين توغاي، محمد بن حميدة.

خط الوسط: خليل القنيشي، أوغبيلو، عبد الرحمن كوناتي.

خط الهجوم: إلياس موكوانا، يوسف بلايلي، رودريجو رودريجيز.

 

فلامنجو يفوز على تشيلسي 

خسر فريق تشيلسي الإنجليزي أمام نظيره فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف لهدف، في مباراة مثيرة جمعت بينهما أمس الجمعة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية. 

تقدم تشيلسي بهدف بيدرو نيتو هدف التقدم لفريق تشيلسي في الدقيقة 13، قبل أن يسجل برونو هنريكي الهدف الأول للفريق البرازيلي في الدقيقة 62 ودانيلو لويز دا سيفلا الهدف الثاني في الدقيقة 65 ليتقدم  فلامنجو بنتيجة 2ـ1 في خلال 3 دقائق، وفي الدقيقة 83 تمكن الاس يان من إحراز الهدف الثالث. 
وكان جاكسون لاعب تشيلسي تلقي بطاقة حمراء في الدقيقة 68 أي بعد نزوله في المباراة كبديل بـ 4 دقائق فقط. 

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ماهر الكنزاري الترجى لوس انجلوس كأس العالم للأندية الترجي التونسي

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