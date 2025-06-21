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هربا من جبروت شقيق زوجها، ربة منزل تقفز بطفلتها من شرفة منزلها في سوهاج

ربة منزل تقفز بطفلتها
ربة منزل تقفز بطفلتها من شرفة منزلها - صورة تعبيرية، فيتو

تعدى عامل على ربة منزل بالسب والضرب مما دعاها إلى القفز حاملة ابنتها من شرفة الطابق الأول علوي بالمنزل بسبب مشادة كلامية بينها وبين شقيق زوجها، وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بناحية دار السلام بمحافظة سوهاج.


تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوصول “آيات ح ع ح”، 23 عامًا - ربة منزل إلى مستشفى دار السلام المركزي مصابة “جروح وكدمات بالوجه واليدين“ ومقيمة بمركز دار السلام ، وطفلتها ”سما ع ك ا” البالغة من العمر 6 أشهر مصابة "اشتباه كسر بالجمجمة" وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد.


وقالت  المصابة وزوجها “علاء ك ا”، 25 عامًا - عامل، مقيم بذات الناحية حدوث مشادة كلامية بين المصابه وشقيق زوجها “شريف”، 31 عامًا  - عامل، مقيم بذات الناحية بسبب خلافات أسرية لكونهما مقيمين بمنزل واحد وتعديه عليها بالسب والضرب مما دعاها إلى الهرب حاملة طفلتها المذكورة والقفز من شرفة الطابق الأول علوي بالمنزل واتهمت المذكور بالتسبب في حدوث إصابتهما.
 

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط المتهم  وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب.

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