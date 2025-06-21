السبت 21 يونيو 2025
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حوادث

اليوم، جلسة فاصلة في دعوى عزل وزير التربية والتعليم من منصبه

وزير التربية والتعليم،
وزير التربية والتعليم، فيتو

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة عمرو عبدالسلام وعلى أيوب وحميدو جميل وعصام رفعت وربيع الملواني وعدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته. 

وكانت المحكمة قررت في جلستها السابقة التأجيل إلى اليوم لتمكين طرفي الدعوى من الرد والتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي وضع برأيها القانوني في الدعوى.

عزل وزير التربية والتعليم من منصبه 

وكان المحامين أقاموا الدعوى 53050لسنة 79 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.

وذكر المحامي عمرو عبد السلام، أن جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به  والتي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.

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وزير التربية والتعليم 5 قرارات جديدة لوزارة التربية والتعليم مجلس الدولة القضاء الإدارى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري

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