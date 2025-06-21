طهران- تل أبيب..من يمتلك الحسم؟!.. بالأرقام..قدرات الجيشين 15 و16 عالميًا..وخبير عسكري: الإحصائيات لا تكفي..وللحرب حسابات أخرى!

منذ شنت دولة الاحتلال هجومها على إيران يوم الجمعة 13 يونيو، تتواصل الضربات بين تل أبيب وطهران فى ظل مناشدات دولية لضبط الوضع وسط مخاوف من تداعيات كارثية على المنطقة إثر هذا الصراع والتورط فى حرب إقليمية شديدة العواقب على المنطفة بأسرها.

وسلط التصعيد بين البلدين الضوء على قدرات الجيشين الإسرائيلى والإيرانى كما ظهرت تساؤلات حول نقاط قوة وضعف كل جيش منهما.

فوفقا لموقع “جلوبال فاير باور” المختص بالشئون العسكرية للدول لعام 2025 يأتى الجيش الإيرانى فى المرتبة الـ16 عالميًا، فى قائمة أقوى جيوش العالم، فيما يحتل جيش الاحتلال المرتبة 15 عالميًا.

ويبلغ عدد سكان إيران قرابة 88 مليون نسمة، بينهم قرابة 49 مليون نسمة قوة بشرية متاحة، مقابل عدد سكان يزيد على 9.4 مليون نسمة فى دولة الاحتلال، بينهم 3.9 مليون نسمة قوة بشرية متاحة.

ويصل عدد أفراد الجيش الإيرانى إلى 960 ألف جندى بينهم 610 آلاف جندى فاعل و350 ألف جندى فى قوات الاحتياط، بينما يبلغ عدد أفراد جيش الاحتلال 635 ألف جندى بينهم 170 ألف جندى فاعل و465 ألف جندى فى قوات الاحتياط.

وبخصوص سلاح الجو، يمتلك الجيش الإيرانى 551 طائرة حربية متنوعة، بينها 186 مقاتلة، و23 طائرة هجومية، و87 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى أكثر من 100 طائرة تدريب، و10 طائرات لتنفيذ مهام خاصة إضافة إلى 129 مروحية عسكرية، منها 13 مروحية هجومية، بينما يمتلك جيش الاحتلال 611 طائرة حربية متنوعة، منها 240 مقاتلة و38 طائرة هجومية، و13 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 155 طائرة تدريب، و23 طائرة لتنفيذ مهام خاصة و146 مروحية عسكرية، منها 48 مروحية هجومية.

ولدى إيران 319 مطارًا صالحًا للاستخدام، مقابل 42 مطارًا صالحًا للاستخدام لدى دولة الاحتلال.

كذلك، يضم الأسطول البحرى الإيرانى 107 قطع بحرية، منها 25 غواصة، إضافة إلى 21 سفينة دورية و7 فرقاطات و3 طرادات فى مقابل 62 قطعة بحرية لدى الأسطول الإسرائيلي، منها 5 غواصات و46 سفينة دورية، بالإضافة إلى 7 طرادات.

أيضا، يمتلك الجيش الإيرانى 1713 دبابة و65.825 مدرعة و392 مدفعا ذاتى الحركة و2070 مدفعا ميدانيا، إضافة إلى 1517 راجمة صواريخ فى تفوق فى هذا الجانب على نظيره الإسرائيلى الذى يمتلك 1300 دبابة و35.985 مدرعة و352 مدفعا ذاتى الحركة و352 مدفع ميداني، إضافة إلى 171 راجمة صواريخ.

وتبلغ ميزانية الدفاع الإيرانية أكثر من 15.450 مليار دولار مقابل 30.500 مليار دولار ميزانية الدفاع الإسرائيلية.

من جانبه، قال اللواء نصر سالم الخبير العسكري، إن تقييمات «جلوبال فاير» والمجلات العسكرية المختلفة تعتمد على الأرقام النظرية فقط، لكنها تغفل عوامل أخرى كثيرة، مثل الخبرات القتالية والكفاءة ومهارة الجندى أو حكمة القائد ومعطيات أخرى كثيرة، لافتا إلى أن الدول لا تعتمد فى الحروب على هذه التصنيفات بل على معلومات أجهزتها الاستخباراتية فى الأساس.

وتابع سالم: “التقديرات أو الإحصائيات تكشف عن أعداد الأسلحة لكنها أرقام صماء قد تكون قريبة من الحقيقة ولكنها ليست حقيقية ومن الممكن أن تكون مضللة”، مشيرا إلى أن إسرائيل على سبيل المثال لا تكشف عن أسلحتها بالكامل ولا تُظهر قوتها إلا عند دخولها فى حرب، مشددا على أن تقييمات المجلات العسكرية غير واقعية بالمرة.

وأضاف الخبير العسكري: “ عملية المقارنة فى هذا الصراع حاليا لها حسابات أخرى لا تعتمد بشكل كبير على الأرقام أو الإحصائيات، وهناك أكثر من عامل للمقارنة.. فإسرائيل على سبيل المثال لديها نقاط قوة أبرزها الخبرات الحربية، فهى تقريبا الدولة الوحيدة فى العالم التى دائما ما تكون فى حالة حرب، كما أنها منفتحة على العالم سواء أمريكا أو حلف الناتو أو حتى الصين روسيا، بالإضافة إلى تفوقها فى نوعية الأسلحة والذخائر،.

واستكمل: “لو تمثل هذا الصراع فى اشتباك قصير الأمد فستخرج إسرائيل فائزة ولكن إذا استمرت المعركة لفترة طويلة فستكون الغلبة لإيران خاصة إذا ركزت على عامل الخسائر البشرية حتى فى ظل الدعم الأمريكي”، مشددا على طهران تستطيع تحمل الخسائر البشرية على عكس تل أبيب كما أن الدعم الأمريكى لإسرائيل لن يستمر إلى مالا نهاية ولو تم تعويض الشق الاقتصادى والتسليحى فلن يستطيع تعويض الخسائر البشرية التى لن تستطيع اسرائيل تحملها بأى شكل”.

“سالم” أكد أن الخسائر البشرية فى صفوف الاحتلال، أهم ورقة فى يد إيران وهى التى قد ترجح كفتها فى الصراع، مشددا على أن طهران لديها مخزون هائل من الصواريخ والمسيرات بعيدة المدي.

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