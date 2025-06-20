نقيب المحامين: لجنة قانونية للطعن على حكم وقف الجمعية العمومية

قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن تطورات الأزمة، بعد الحكم الأخير الصادر بإلغاء الجمعية العمومية الطارئة للمحامين اعتراضًا على الرسوم القضائية يفرضان على مجلس النقابة اتخاذ موقف حاسم وواضح، مشددًا على ضرورة "التحلي بالرؤية الثاقبة والعقلانية، خاصة أن الأمر يتعلق بمستقبل نقابة المحامين والأجيال القادمة".

معركة المحامين مع الرسوم القضائية

وأوضح «علام» أن مجلس النقابة "دخل معركة الرسوم القضائية انطلاقًا من واجبه الوطني دفاعًا عن حقوق المواطنين، وليس في مواجهة الهيئة القضائية أو الدولة المصرية، بل بالعكس، ما نقوم به يصب في مصلحة العدالة والمنظومة القانونية والقضائية بأكملها ومستمرون في موقفنا الحاسم".

واتهم النقيب بعض الأطراف بالسعي إلى الإضرار بالنقابة، قائلًا: "هناك من يتحرك وفق أجندات شخصية تضر بالنقابة وبالمجلس وبجموع المحامين".

وأكد أن التمسك بالثوابت الدستورية والقانونية هو الفيصل في هذه الأزمة، التي تعد معركة عدالة، لا تخص المحامين فقط، بل تتعلق بمصير النقابة والمهنة ومنظومة العدالة في مصر".

الطعن على حكم وقف الجمعية العامة

وكشف علام عن التجهيز للطعن على الحكم، بالتعاون مع اللجنة القانونية بالنقابة وعددًا من شيوخ المهنة، سيجهزون طعنًا قانونيًا ضد الحكم الصادر بوقف الجمعية العمومية".

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