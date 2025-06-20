ماجدة الرومي تطرح أغنيتها الجديدة "بلا ولا أي كلام"

طرحت الفنانة ماجدة الرومي، منذ قليل أغنيتها الجديدة والتي جاءت بعنوان “بلا ولا أي كلام” وذلك علي موقع يوتيوب.

أغنية ماجدة الرومي الجديدة

أغنية ماجدة الرومي الجديدة بلا ولا أي كلام من كلمات ماجدة الرومي ومن ألحان يحيي الحسن ومن توزيع حسن يحيي

وفي وقت سابق، طرحت ماجدة الرومي، أحدث أعمالها الغنائية التي جاءت بعنوان “بعدني بقلبك”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وجاءت أغنية بعدني بقلبك لـ ماجدة الرومي من كلمات وألحان أميل فهد وتوزيع موسيقي داني الحلو.

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