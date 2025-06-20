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حوادث

غدا، نظر دعوى عزل وزير التربية والتعليم من منصبه

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، فيتو

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا السبت، الدعوى المقامة عمرو عبدالسلام وعلى أيوب وحميدو جميل وعصام رفعت وربيع الملواني، وعدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته.

عزل وزير التربة والتعليم من منصبه 

وكان المحامين إقامو الدعوي.53050 لسنة 79 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.

 

وذكر المحامي عمرو عبد السلام، أن جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.

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