الأوبرا تحتفل بعيد الموسيقى العالمي في الإسكندرية

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حفلًا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، بمناسبة عيد الموسيقى العالمى، حيث يختتم به موسمه الفنى العشرين ، ويستضيف خلاله سويت ساوند باند ويقوده عازف الفيولينة الدكتور منير نصر الدين، وذلك فى التاسعة مساء السبت ٢١ يونيو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

حفل أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الموسيقية والغنائية العربية والغربية الشهيرة منها حب، تمايل، الحياة الوردية، مرحبًا، طريقى، لا أستطيع أن أرفع عينى عنك، الإيطالى الحقيقى، سهر الليالى، الأشياء، مامبو إيطاليانو، جيتاران، الآن أو أبدًا، تذكرة ذهاب فقط، إغفر لى، ما مدى عمق حبك، سأحبك دائمًا، أبدًا أبدًا ابدًا، حلوة يا بلدى، ك.ك. ميدلي، فينوس، ربما ربما، كانت تلك الأيام، تالا تالا وسوف أبقى.

عيد الموسيقى العالمي

جدير بالذكر أن عيد الموسيقى العالمى جاء نتيجة مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة الفرنسية في 21 يونيو عام 1982 تحت شعار “إعزفوا الموسيقي في عيد الموسيقي” مستقطبة آلاف الموسيقيين المحترفين والهواة وكانت الدول الفرانكوفونية والمتوسطية أول المشاركين فيها وسرعان ما تحولت إلى احتفالية عالمية.

أما أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتور جهاد داوود وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافى بين مصر ومختلف دول العالم.

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