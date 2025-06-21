السبت 21 يونيو 2025
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انفوجراف

بعد الهجوم الإيراني.. معلومات عن بئر السبع وأهميتها الاستراتيجية (إنفوجراف)

بئر السبع، فيتو
بئر السبع، فيتو

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بئر السبع إيران جيش الاحتلال الاحتلال فلسطين مدن فلسطين

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