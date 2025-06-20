الجمعة 20 يونيو 2025
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حوادث

الهلال الأحمر والحماية المدنية يواصلان البحث عن ناجين أسفل عقارات حدائق القبة المنهارة (فيديو)

الهلال الأحمر، فيتو
الهلال الأحمر، فيتو

وصل منذ قليل فريق من الهلال الأحمر إلى موقع انهيار جزئي لعقار ثالث مجاور لـ عقاري حدائق القبة المنهارين، لتقديم يد العون للمصابين والبحث عن الضحايا

ورصدت عدسة فيتو، مساعدة فريق الهلال الأحمر المصري، لقوات الحماية المدينة للبحث عن أسرتين تحت الأنقاض.

كما تم نقل 3 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

انهيار عقارين في حدائق القبة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار عقارين بمنطقة حدائق القبة في القاهرة وانهيار ثالث جزئيا وتصدع عقار رابع، وعلى الفور انتقلت  قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة.

 

 

 

وأجلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، سكان العقارات المجاورة لعقارات حدائق القبة المنهارين تحسبا لأي طارئ.

وقامت الأجهزة المعنية بفصل الكهرباء عن المنطقة، فيما تكافح قوات الحماية المدنية لرفع الأنقاض وحصر الخسائر البشرية والمادية.

ويقوم رجال المباحث حاليًا بسماع أقوال الشهود، وجمع التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العقارين المنهارين، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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