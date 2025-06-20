العثور على جثة شاب في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، على جثة شاب بها طلق ناري بطريق الملفات، بجوار كمين الكرنك بالطريق الصحراوي بمدخل مركز أبوتشت شمال قنا.

تفاصيل الواقعة في قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بالعثور على جثة شاب بها طلق ناري بطريق الملفات، بجوار كمين الكرنك بالطريق الصحراوي بمدخل مركز أبوتشت.

وأسفر ذلك عن العثور على جثة اسلام.م.ذ، 25 عاما، مقيم سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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