صراخ وبكاء، انهيار أهالي ضحايا عقاري حدائق القبة المنهارين (فيديو)

سيطرت حالة من الانهيار والصراخ على أهالي ضحايا عقاري حدائق القبة المنهارين، منذ قليل، وسط محاولات من الأهالي لتهدئتهم.

وشهدت منطقة حدائق القبة منذ قليل انهيارا جزئيا لعقار ثالث مجاور لـ عقاري حدائق القبة المنهارين وتصدع العقار الرابع، فيما تواصل قوات الحماية المدنية البحث عن أسرتين تحت الأنقاض.

كما تم نقل 3 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انهيار عقارين في حدائق القبة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار عقارين بمنطقة حدائق القبة في القاهرة وانهيار الثالث جزئيا وتصدع الرابع، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة.

وبالفحص وتبين انهيار عقارين بالكامل وانهيار ثالث جزئيًا فيما تصدع عقار رابع.

وأجلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، سكان العقارات المجاورة لعقارات حدائق القبة المنهارين تحسبا لأي طارئ.

وقامت الأجهزة المعنية بفصل الكهرباء عن المنطقة، فيما تكافح قوات الحماية المدنية لرفع الأنقاض وحصر الخسائر البشرية والمادية.

ويقوم رجال المباحث حاليًا بسماع أقوال الشهود، وجمع التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العقارين المنهارين، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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