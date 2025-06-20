الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد فتح باب التسجيل في دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما

قصر السينما
قصر السينما

 أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، عن فتح باب التسجيل في دورة الدراسات السينمائية الحرة، والمقرر انطلاقها في 6 يوليو المقبل بقصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة لدعم المواهب الشابة ونشر الثقافة السينمائية.

 

تتضمن الدورة برنامجا تدريبيا متخصصا يستمر لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل محاضرات مكثفة في عدد من مجالات العمل السينمائي، وهي: السيناريو، التصوير، المونتاج، والإخراج.

 

ويشارك في تقديم المحاضرات نخبة من كبار السينمائيين والنقاد، من بينهم: د. أشرف محمد، د. مختار يونس، طارق الشناوي، د.يسرى المناديلي، فخر الدين نجيدة، حسام المحفوظي، زايد نايف، عادل عوض، شادي العناني، وماجد الباشا.

 

ويتاح للراغبين في الانضمام إلى الدورة سداد جزء من الرسوم حتى موعد انطلاقها، وتتوفر استمارات الاشتراك بمقر القصر.

 

وتنفذ فعاليات الدورة التدريبية بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتنفذ من خلال قصر السينما، التابع للإدارة العامة للقصور المتخصصة، وتأتي ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث وانطلاقا من دور الهيئة في اكتشاف الطاقات الإبداعية الشابة وتأهيلها للعمل في مجال صناعة السينما.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدراسات السينمائية الدراسات السينمائية الحرة الهيئة العامة لقصور الثقافة الثقافة السينمائية الهيئة العامة لقصور الثقاف دورة الدراسات السينمائية الحرة

مواد متعلقة

190 ألف جنيه إيرادات فيلم سيكو سيكو أمس

سلوى عثمان تعتذر عن فيلم "بابا وماما" مع محمد عبد الرحمن توتا

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لكبار رجال الدولة

انهيار عقارين وتصدع الثالث بحدائق القبة، والإسعاف يدفع بـ 8 سيارات (فيديو وصور)

إخلاء المباني المجاورة للعقارين المنهارين بحدائق القبة

محافظة القاهرة: قطع المرافق عن العقارين المنهارين بحدائق القبة

‏إيران: سنقيد الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية لأسباب أمنية

الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية بضغط من تراجع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية

معاينة النيابة لعقارَي حدائق القبة المنهارين: مبانٍ متهالكة وصادر لأحدهما قرار ترميم والآخر إزالة

كاتس: نسهّل عملية إجلاء واسعة لسكان طهران لزعزعة استقرار النظام الإيراني

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الجمعة 20-6-2025 بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20-6-2025

سعر جرام الذهب ببداية تعاملات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 20-6-2025

المزيد

انفوجراف

قبل امتحان العربي.. تعليمات عاجلة وحاسمة من وزير التعليم بشأن الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالوقوع في مشكلة

تفسير حلم الكنز في المنام وعلاقته بالرزق الوفير والمال الكثير

آل البيت النبوي في مصر.. القاسم الطيب، ضريحه مهدد بالانهيار بعد اندثار مراقد 8 من أبناء الصحابة

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
الجيش الإيراني: الكيان الصهيوني استهدف مقر الأمن الداخلي في طهران