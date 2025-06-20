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حوادث

انتشال 3 مصابين من أسفل العقارات المنهارة بمنطقة حدائق القبة (فيديو)

انتشال 3 مصابين من
انتشال 3 مصابين من أسفل العقارات المنهارة بمنطقة حدائق القبة

انتشلت قوات الإنقاذ البرى 3 مصابين من أسفل العقارات المنهارة بمنطقة حدائق القبة، وتم نقلهم للمستشفيات لتلقى العلاج فيما أنقذت أجهزة الأمن 7 آخرين من العقار المتصدع.

شهدت منطقة حدائق القبة بالقاهرة، اليوم، واقعة مأساوية بعد انهيار عقارين مكونين من 4 طوابق، وتعرض عقار ثالث لتصدعات جزئية، مما استدعى تدخلًا عاجلًا من قوات الحماية المدنية.

إنقاذ السكان وإخلاء العقارات

على الفور، هرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، واستخدمت السلالم الهيدروليكية لإجلاء السكان من العقار الثالث المتصدع، حرصًا على سلامتهم، وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

بلاغ وتحرك أمني واسع

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار مبانٍ بمنطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن، وتبين من الفحص الأولي انهيار عقارين بالكامل، وتعرض عقار ثالث لتشققات خطيرة.

كما تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، تحسبًا لوجود مصابين أو حالات إنقاذ.

تحريات وفحص فني للوقوف على الأسباب

تباشر الأجهزة الأمنية حاليًا أعمال التحري وجمع المعلومات، حيث يقوم رجال المباحث بسماع أقوال شهود العيان، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة في محيط العقارات المنهارة للوقوف على ملابسات الواقعة.

كما يُجري المختصون فحصًا فنيًّا لتحديد أسباب الانهيار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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