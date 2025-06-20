الجمعة 20 يونيو 2025
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إصابة سيدة في حريق منزل بقنا

إصابة سيدة في حريق
إصابة سيدة في حريق منزل بقنا

 أصيبت سيدة، اليوم الجمعة، في حريق نشب داخل منزل خلال صناعتها الخبزبمدينة قنا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بنشوب حريق داخل منزل بجوار مصنع المكرونة بدائرة القسم.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة وبعد الفحص تبين نشوب حريق خلال صناعة الخبز حيث امتدت النار من الفرن إلى أسطوانة البوتاجاز وأسفر ذلك عن إصابة سيدة تُدعى ر.إ، 45 عامًا، بجوار مصنع المكرونة في مدينة قنا. 

وتم السيطرة على الحريق ونقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا اسطوانة البوتاجاز قسم شرطة قنا صناعة الخبز مديرية أمن قنا

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