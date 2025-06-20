الجمعة 20 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

تجهيزات خاصة لحفل الفنان هاني شاكر في لبنان

هاني شاكر
هاني شاكر

يستعد الفنان هاني شاكر، لإحياء حفل غنائي مميز في لبنان يوم 31 يوليو المقبل، وذلك ضمن سلسلة حفلات الصيف التي يحييها نجوم الطرب في مختلف الدول العربية.

في هذا السياق، من المقرر أن يشهد الحفل تجهيزات خاصة، من أجل استقبال الفنان هاني شاكر، حيث حرصت إدارة أعماله على متابعة، جميع التفاصيل قبل ذهابه إلى لبنان.

ومن المقرر أن يُقام الحفل في إحدى كبرى القاعات ببيروت، حيث يلتقي هاني شاكر جمهوره اللبناني بسهرة طربية راقية يقدم خلالها مجموعة من أجمل أغنياته الخالدة، التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشواره الفني الطويل، ومنها: نسيانك صعب أكيد، على الضحكاية، هو اللي اختار، ولسه بتسألي، إلى جانب مفاجآت فنية أخرى.

يأتي هذا الحفل ضمن عودة النشاط الغنائي القوي للفنان هاني شاكر في صيف 2025، بعد سلسلة من الحفلات الناجحة التي أحياها مؤخرًا في عدد من العواصم العربية، وسط حضور جماهيري لافت وتفاعل كبير من عشاق الطرب الأصيل.

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