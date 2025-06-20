وزير الري يتابع إجراءات الاستلام النهائي لمحطة جنوب بورسعيد الجديدة

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من المهندس مراد غالى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بشأن الإستلام النهائى لمحطة جنوب بورسعيد الجديدة.

محطة جنوب بورسعيد الجديدة

وصرح الدكتور سويلم أنه تم الانتهاء من إنشاء وتركيب المهمات الكهروميكانيكية، وتشغيل محطة جنوب بورسعيد الجديدة لتحسين الصرف بزمام ٤٦ ألف فدان بمحافظة بورسعيد، وتضم المحطة عدد ٤ وحدات بتصرف ٥.١٠ م٣/ث لكل وحدة بإجمالى تصرف يومى ١.٥٠ مليون متر مكعب، وتقوم المحطة برفع المياه من مصرف الكيلو ١٧ جنوب بورسعيد ومصرف سرحان الفرعي ومصرف بورسعيد إلى مصرف بحر البقر.

وأضاف أنه قد روعى فى تصميم المحطة أن تكون مهمات المحطة مواكبة للتكنولوجيا الحديثة، وأن تكون المهمات الكهروميكانيكية موفرة للطاقة، حيث اشتملت الأعمال على تركيب (٤) خلايا مكثفات لتحسين معامل القدرة الكهربية وبالتالي توفير إستهلاك الكهرباء



وفى إطار العمل على دعم الإنتاج المحلى.. فقد تم توريد العديد من مكونات المحطة من الشركات المصرية مثل لوحات توزيع الكهرباء والمحولات وشبك الأعشاب والبوابات والأوناش وماكينة نظافة شبك الأعشاب والإنارة وغيرها.



وتم مراعاة توريد وتركيب ماكينة تنظيف شبك الأعشاب لحماية الوحدات من دخول أي مخلفات للحفاظ على هذه الوحدات لأداء مهامها بكفاءة وضمان التشغيل الآمن للوحدات وإطالة العمر الافتراضي للمحطة وتقليل فترات الأعطال، كما تم تصميم وتنفيذ أعمال الحمايات اللازمة لحماية جميع مكونات المحطة سواء المكونات الكهربية أو الميكانيكية والفصل الآمن للوحدات عند حدوث أي أعطال لتجنب تلف الوحدات، كما يتم تغذية المحطة من خلال خطين تغذية ١١ كيلو فولت أحدهما أساسي والآخر احتياطي من خلال (٢) محول أساسي و(٢) محول مساعد لضمان التشغيل المستمر للمحطة في حال انقطاع التيار الكهربي أو وجود أعطال بالمنظومة الكهربية.



كما روعي في تصميم وتنفيذ المحطة تركيب نظام تحكم آلي فى تشغيل الوحدات، حيث يحتوي النظام علي أنماط تشغيل مختلفة بدءا من النظام الأوتوماتيكى الكامل حيث يقوم النظام بتشغيل وإيقاف الوحدات أتوماتيكيا بناء علي مناسيب وتصرفات المياه بمجرى المص والطرد للمحطة والتي يتم قياسها أتوماتيكيا بواسطة حساسات تتبع أحدث التكنولوجيات الحديثة في أعمال الرصد والمراقبة، كما يحتوي النظام علي نمط التشغيل اليدوي لإمكان تشغيل المحطة بالطريقة التقليدية حال تعطل النظام الآلي.

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