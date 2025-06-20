تامر حسني يتألق في حفله بالأهرامات ويقدم باقة من أقوى أغانيه (صور)

أحيا الفنان تامر حسني حفلا غنائيا خاصا بالأهرامات وشهد الحفل إقبالا كبيرا وذلك من بعد آخر حفل له بالكويت مع تامر عاشور.



حفل تامر حسني في الأهرامات

وقدم تامر حسني عدد من الأغاني القديمة والجديدة والتي يتفاعل معها الجمهور، كما أنه حرص علي إلتقاط بعض الصور التذكارية مع الحضور.



ويعود الفنان تامر حسني إلى لبنان من جديد من خلال حفله الغنائي الذي من المقرر إقامته يوم 9 أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن يشهد إقبالًا كبيرًا.

ومن المقرر أن يقدم تامر حسني عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، بالإضافة إلى غنائه أحدث ألبوماته “لينا معاد”.

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