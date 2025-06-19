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رياضة

ميسي يقلب الطاولة أمام بورتو في مونديال الأندية ويتقدم بنتيجة 1/2

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

قلب إنتر ميامي الأمريكي الطاولة ضد بورتو البرتغالي بعد أن سجل التعادل ثم هدف التقدم  1/2 في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 وذلك بعد مرور 65 دقيقة.  

وكان الإسباني سامو أحرز هدف بورتو في شباك إنتر ميامي في الدقيقة 8 من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني تعادل إنتر ميامي بالهدف الأول بالدقيقة 47 ثم أضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني والتقدم بالدقيقة 54.

 

تشكيل إنتر ميامي ضد بورتو

حراسة المرمى: أوسكار أوستاري.

خط الدفاع: مارسيلو ويجاند، إيان فراي، ماكسيميليانو فالكون، نواه ألين.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، بنيامين كريماشي، تاديو أليندي.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، تيلاسكو سيجوفيا.

تشكيل بورتو أمام إنتر ميامي

كلاوديو راموس، فيرنانديز، زي بيدرو، ماركانو، جواو ماريو، ألان فاريلا، جابرييل فيجا، فرانشيسكو مورا، فابيو فييرا، رودريجو مورا، سامو. 

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