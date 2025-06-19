رصف طريق "الشوش - بلصفورة" بطول 5 كم وبتكلفة 15 مليون جنيه في سوهاج

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج عن بدء أعمال رصف الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة بالتعاون مع مديرية الطرق، بمتابعة أعمال بدء رصف طريق "الشوش / بلصفورة / المنشأة"، بطول 5 كيلومترات، وبتكلفة 15 مليون جنيه، ضمن خطة الاعتماد الإضافي لرصف الطرق، ضمن خطة الاعتماد المالي الإضافي لرصف الطرق .

وأوضح محافظ سوهاج أن المشروع يأتي في إطار الاعتماد الإضافي البالغ 150 مليون جنيه، والذي تم توفيره بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتغطية احتياجات الوحدات المحلية من أعمال الرصف، خاصة بعد الانتهاء من أعمال المرافق، بما يساهم في رفع كفاءة البنية التحتية، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وأكد " سراج " أهمية الالتزام بالجودة في التنفيذ والانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مع المتابعة الدورية للمشروعات الجارية، لضمان تحقيق الأثر التنموي المرجو وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القرى والمراكز.

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