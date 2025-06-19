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رياضة

تأهل فريدة بهنسي ولينا حليقة لنهائيات بطولة العالم للجمباز الإيقاعي في بلغاريا

بطولة العالم للجمباز
بطولة العالم للجمباز

تأهلت فريدة بهنسي ولينا حليقة لاعبتا منتخب مصر لناشئات الجمباز الايقاعي إلى نهائيات بطولة العالم للجمباز الإيقاعي المقامة خلال الفترة من 18 وحتى 21 يونيو الجاري بالعاصمة البلغارية صوفيا، بمشاركة 167 لاعبة من 68 دولة على مستوى العالم.

وتأهلت فريدة بعد أن أحرزت المركز الثالث في أداة الصولجان خلف لاعبتا المنتخب الأسترالي والأمريكي على الترتيب لتقترب بقوة من تحقيق ميدالية عالمية لمصر في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي.


وسبق وحققت فريدة مشاركات هامة في العديد من البطولات الدولية محققة ميداليات أيضًا هامة، والآن تطمح إلى تحقيق ما هو أفضل من ذلك وتمثيل البعثة المصرية بأفضل طريقة ممكنة.


بينما تأهلت لينا حليقة إلى النهائيات بعد أن جاءت في المركز الخامس في أداة الشريطة بالمنافسات المؤهلة إلى نهائيات بطولة العالم.

وقدمت لينا نفسها بتحقيق ميداليات هامة في العديد من البطولات الدولية، وتسعى إلى الدخول في المراكز الثلاثة الأولى في النهائيات لتحقيق ميدالية جديدة لمصر في المنافسات العالمية.

وتسعي بطلات منتخب مصر للجمباز الايقاعي للناشئات إلى تحقيق مشاركة قوية وتنافسية مع تقديم أفضل ما لديهم من أجل تحقيق إنجاز جديد للجمباز الإيقاعي.

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