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رياضة

كأس العالم للأندية، بورتو يتقدم على إنتر ميامي 0/1 في الشوط الأول

بورتو، فيتو
بورتو، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة إنتر ميامي الأمريكي ضد بورتو البرتغالي بنتيجة 0/1 للأخير، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

سجل الإسباني سامو هدف بورتو في شباك إنتر ميامي في الدقيقة 8 من ضربة جزاء.

تشكيل إنتر ميامي ضد بورتو

حراسة المرمى: أوسكار أوستاري.

خط الدفاع: مارسيلو ويجاند، إيان فراى، ماكسيميليانو فالكون، نواه ألين.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، بنيامين كريماشي، تاديو أليندي.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، تيلاسكو سيجوفيا.

تشكيل بورتو أمام إنتر ميامي

كلاوديو راموس، فيرنانديز، زي بيدرو، ماركانو، جواو ماريو، ألان فاريلا، جابرييل فيجا، فرانشيسكو مورا، فابيو فييرا، رودريجو مورا، سامو. 

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