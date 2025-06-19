الخميس 19 يونيو 2025
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سياسة

وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل غير قادرة على دخول حرب مع مصر لهذا السبب

وزير الخارجية الأسبق
وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، فيتو

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن إسرائيل لن تجرؤ على فتح جبهة حرب مع مصر في الوقت الحالي، نظرًا لانشغالها بالحرب ضد إيران وتصاعد التوتر في قطاع غزة، مؤكدًا أن تل أبيب ليست مستعدة عسكريًا لمواجهة مصر.

حرب محدودة بين إيران وإسرائيل

وتوقع خلال تصريحات تليفزيونية بقناة MBC مصر، أن الحرب الإسرائيلية الإيرانية لن تطول، مشيرًا إلى أن إسرائيل حققت اختراقات استخباراتية كبيرة داخل إيران عبر جهاز "الموساد".

سقوط قيادات يعكس هشاشة داخلية في طهران

وأشار إلى أن هذه الاختراقات أدت إلى سقوط عدد من القيادات السياسية والعسكرية الإيرانية، معتبرًا ذلك مؤشرًا على تفوق استخباراتي إسرائيلي، وكذلك تنامي مشاعر السخط الشعبي داخل إيران، وهو ما تم رصده أيضًا في سوريا ولبنان.

 

تغيير النظام في إيران مستبعد رغم الضغوط

وأوضح العرابي أن تغيير النظام الإيراني غير وارد حاليًا، رغم كثافة الضربات والاختراقات، لافتًا إلى أن إيران ما زالت قادرة على الصمود والرد، وأن الحروب الحديثة لم تعد تحسم بـ"نصر مطلق" أو "هزيمة كاملة"، بل تتحرك في نطاق الصراع المستمر والمفتوح.
 

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العرابي إسرائيل مصر إيران قطاع غزة تل أبيب الحرب الإسرائيلية الإيرانية جهاز الموساد

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