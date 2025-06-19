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رياضة

كأس العالم للأندية، تعادل سلبي بين الأهلي وبالميراس في الشوط الأول

الأهلي وبالميراس،
الأهلي وبالميراس، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب ميتلايف، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وأشهر الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور البطاقة الحمراء في الدقيقة 37 للاعب رافائيل فيجا نجم بالميراس بعد تدخله على زيزو، ولكن بعد عودته لتقنية الفيديو ألغى الطرد وأشهر للاعب البطاقة الصفراء.

تشكيل الأهلي ضد بالميراس

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، أشرف داري، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وسام أبو علي.

تشكيل بالميراس أمام الأهلي

حراسة المرمى: ويفيرتون.

خط الدفاع: خواكين بيكريرز - موريلو – جوستافو جوميز – أجوستين جايي.

خط الوسط: أنيبال مورينو – ريتشارد ريوس – رافائيل فيجا.

خط الهجوم: فاكوندو توريس – فيتور روكي – إستيفاو.

 

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