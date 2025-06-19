القبض على 4 طلاب اعتدوا على زميلهم بمدينة نصر

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة اعتداء مجموعة من الطلاب على زميلهم أمام منزله بمدينة نصر، عقب تلقي بلاغ من والدته.

مشاجرة طلاب بمدينة نصر

كانت إحدى السيدات تقدمت ببلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث، أفادت فيه بتعرض نجلها، الطالب بإحدى المدارس بدائرة قسم التجمع الخامس، للاعتداء بالضرب من قِبل 4 طلاب من زملائه، ما أسفر عن إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وذكرت السيدة أن المتهمين توجهوا إلى محيط العقار محل سكنهم، واعتدوا على نجلها بالأيدي دون مبرر واضح.

وعلى الفور، تم ضبط الطلاب المشكو في حقهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، مبررين فعلتهم بمحاولة المجني عليه ابتزاز عدد من الفتيات داخل المدرسة.

وبسؤال المجني عليه، أيد أقوال والدته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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