محافظ سوهاج يعلن فوز كيان استثماري بحق الانتفاع لمعرض تسويق المنتجات الحرفية

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن فوز أحد الكيانات الاستثمارية بحق الانتفاع لمشروع معرض تسويق المنتجات الحرفية والتراثية بحي الكوثر، وذلك من خلال مزايدة علنية جرت بمقر حي الكوثر، بمشاركة عدد من الكيانات الاستثمارية والشركات العاملة في مجال الاستثمار وجاء ذلك في إطار خطة محافظة سوهاج لتشغيل المشروعات المتعثرة وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة

محافظ سوهاج يعلن فوز كيان استثماري بحق الانتفاع لمعرض تسويق المنتجات بحي الكوثر

وأوضح المحافظ أن المزايدة انتهت إلى إرساء المشروع على أحد الكيانات لمدة ثلاث سنوات، بقيمة إيجارية سنوية بلغت 145 ألف جنيه، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية وتعظيم العوائد الاقتصادية للمحافظة،وتشغيل الأصول غير المستغلة.

ويُعد المعرض أحد مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومقام على مساحة 400 متر مربع، ويتكون من 3 طوابق، ويستهدف المعرض توفير منفذ دائم لتسويق المنتجات الحرفية، والتراثية، ومنتجات المنطقة الصناعية، طوال أيام العام، دعمًا لأصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين والمصنعين المحليين، وتشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى ارتباطه ببرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأشار " سراج " إلى حرص المحافظة على التوسع في توفير منافذ تسويقية دائمة لدعم المنتج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، لزيادة القدرة التنافسية للمحافظة، وتحقيق التنوع في المنتج السياحي من خلال الصناعات الحرفية والتراثية التي تشتهر بها سوهاج.

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