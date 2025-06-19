تفعيل مبادرتي "براعم وأشبال مصر الرقمية" في المدارس مجانًا

أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا إلى المديريات التعليمية في جميع المحافظات، لحث طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية على الاشتراك في مبادرتي "براعم مصر الرقمية" و"أشبال مصر الرقمية" بالتعاون مع وزارة الاتصالات لإعداد تلاميذ وطلاب مؤهلين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يتواكب مع مستحدثات ومتطلبات التحول الرقمي.

تفاصيل مبادرتي "براعم مصر الرقمية" و"أشبال مصر الرقمية" بالتعاون بين التعليم وزارة الاتصالات

وأكدت وزارة التربية والتعليم في الخطاب الصادر عن الإدارة المركزية للتعليم العام برئاسة الدكتورة هالة عبد السلام، أن المبادرة سوف يتم تنفيذها خلال فترة الإجازة الصيفية وتقدم مجانا كمنحة للطلاب والتلاميذ المتفوقين في دراستهم والذين يتم اختيارهم طبقًا لشروط ومعايير قبول محددة لكل مبادرة بالإضافة إلى برنامج تدريبي خاص لتنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية.

مبادرة "أشبال مصر الرقمية" ومبادرة "براعم مصر الرقمية" وشروط الالتحاق بهما

وطالبت الوزارة في خطابها، كل من مديري إدارات التعليم الابتدائي والإعدادي والإدارات المختلفة كلًا فيما يخصه للإعلان عن كل من مبادرة "أشبال مصر الرقمية" ومبادرة "براعم مصر الرقمية" وشروط الالتحاق بهما من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة، وكذلك الإعلان عنها من خلال كافة المدارس المختلفة (حكومية - خاصة - تجريبية - دولية) وحث التلاميذ والطلاب على الاشتراك قبل غلق موعد انتهاء التسجيل للإسهام في تحقيق الأهداف المرجوة وزيادة الوعي حول هاتين المبادرتين الهامتين.

رابط التقديم في مبادرة "أشبال مصر الرقمية" ومبادرة "براعم مصر الرقمية"

وأرفقت الوزارة في خطابها، رابط التقديم في المبادرة ( https://deci.gov.eg/Sum25) وشروط وأوراق التقديم التي تتمثل في صورة شهادة الميلاد للطالب /الطالبة، وبيان نجاح للسنة الدراسية السابقة (23/24) أو بيان درجات الفصل الدراسي الأول (24/25)

وخطاب قيد بالمدرسة للسنة الحالية (24/25) وصورة الرقم القومي الساري (وجهين) لولي الأمر.

وقالت الوزارة، إن المبادرة تنتهج تنمية مهارات الطلاب في مختلف المجالات التكنولوجية، مثل الفنون الرقمية وتطوير البرمجايات وتأمين الشبكات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والروبوتات وعلوم البيانات والأنظمة الدامجة بالإضافة إلى بناء المهارات الشخصية الحياتية والقيادية للطلاب وتنفيذ أنشطة علمية وثقافية واجتماعية لبناء الشخصية المصرية القيادية القادرة على التفاعل مع علوم المستقبل.

وتضمن خطاب الوارة، طريقة تفاعل الطلاب مع وسائل الاتصال الخاصة بالمبادرة، من الموقع الرسمي لتفاصيل البرنامج الصيفي والتسجيل: DECI.gov.eg\Sum25 والموقع الرسمي: https://deci.gov.eg والايميل العام الرسمي:

info@deci.gov.eg وصفحة الفيسبوك:

https://www.facebook.com/DECI.EGY حساب الانستجرام:

https://www.instagram.com/deci.egy

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