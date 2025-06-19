التعليم: لا تعديل في جدول امتحانات الثانوية العامة بسبب العطلات الرسمية

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخميس 26 يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، وكذلك قرر رئيس مجلس الوزراء الخميس 3 يوليو إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وتأتي تلك الإجازات بالتزامن مع انعقاد امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤ /٢٠٢٥.

الإجازات المقررة رسميًا من قبل مجلس الوزراء لن تؤثر على جدول امتحانات الثانوية العامة، ويتم استمرار عقد الامتحانات دون تعديلات على الجدول.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة يوم الخميس ٢٦ يونيو في مادتي الفيزياء والتاريخ.

في حين يؤدي طلاب الثانوية العامة يوم الخميس الموافق ٣ يوليو الامتحان في مادتي الكيمياء والجغرافيا.

تعليمات رئيس امتحانات الثانوية العامة

وأكد خالد عبد الحكم، رئيس عام امتحان الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تلقت عددًا من الشكاوى، خلال امتحانات المواد خارج المجموع، وقد تم التنسيق مع المديريات التعليمية المعنية للتعامل معها ومعالجتها بشكل فوري.

كما أكد خالد عبد الحكم، ضرورة متابعة مسؤولي التطوير التكنولوجي على مستوى الإدارات التعليمية لمنظومة كاميرات المراقبة داخل اللجان أثناء فترة انعقاد الامتحان، مع سرعة إبلاغ رئيس اللجنة بأي مشكلة قد تطرأ على الكاميرات، لضمان توثيق جميع الأحداث داخل اللجنة، والحفاظ على انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية.

ووجه خالد عبد الحكم بالالتزام بتوزيع أوراق الأسئلة مع بداية توقيت الامتحان دون أي تأخير، وضمان دخول الطلاب إلى مقار اللجان في الوقت المحدد دون تأخير.

وشهد اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة حالة من الهدوء والانضباط الكامل في مختلف اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، حيث انعكست الإجراءات المختلفة التي تم اتخاذها بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية على تحقيق انضباط سير العملية الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لضمان تأمين محيط اللجان الامتحانية.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبتين الأدبية والعلمية (النظام الجديد والقديم) يوم الأحد الموافق 22/ 6/ 2025 امتحان الدور الأول في مادة اللغة العربية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، يوم الخميس الموافق 19/ 6/ 2025، في الفترة الأولى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، وفي الفترة الثانية مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظام الجديد) يوم الخميس الموافق 19/ 6/ 2025 امتحان اللغة الأجنبية الثانية، و(النظام القديم) في الفترة الأولى امتحان مادة الاقتصاد، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة الإحصاء.

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