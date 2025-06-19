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ظهرت الآن على فيتو، نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الان على فيتو،
ظهرت الان على فيتو، نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025

ظهرت الآن على فيتو، نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس، اعتمد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بنسبة نجاح 75.9% خلال مؤتمر عقده في ديوان عام المحافظة.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا

وحرص اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، على تهنئة الطلاب والطالبات بالتفوق والنجاح في الشهادة الإعدادية هذا العام الدراسي.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا

وفي وقت سابق قال  صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا: إن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ وقام بأدائها 117 ألفًا و264 طالبًا على مستوى 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة.

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