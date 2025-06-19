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اقتصاد

أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 19-6-2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم
سعر الألومنيوم

استقرت أسعار الألومنيوم خلال تعاملات شهر يونيو الجاري، وذلك طبقًا للأسعار المعلنة من شركة مصر للألومنيوم، لأسعار منتجاتها داخل الأسواق المحلية، والتى يتم إعلانها مع بداية كل شهر.

 

أسعار الألومنيوم اليوم 

ووفقا لأسعار شركة مصر للألومنيوم، فإن أسعار الألومنيوم السلك 9 مم و9.5 مم H14 سجلت اليوم الخميس 150.150 ألف جنيه تسليم مخازن نجع حمادي بدون الـ 14% قيمة مضافة.

- سجلت أسعار السلك 9 مم 9.5 مم H12  نحو 150 ألف جنيه.

 

- سجلت أسعار السلندرات (2.5 إلى 5 أمتار) نحو 140 ألف جنيه.

- بلغت أسعار لفات الألومنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه.

- بلغت أسعار شرائح الألومنيوم البارد نحو 158 ألف جنيه، ولفات الألومنيوم البارد نحو 156 ألف جنيه.

سعر كيلو الألومنيوم اليوم

سجل سعر كيلو الألومنيوم خردة طري اليوم في السوق المصري نحو 100.00 و115.00 جنيه.
سجل سعر كيلو الألومنيوم خردة الأواني المنزلية اليوم في السوق المصري نحو 70.00 و95.00 جنيه.
سجل سعر كيلو الألومنيوم خردة الردياتير اليوم في السوق المصري نحو 70.00 و90.00 جنيه.
سجل سعر كيلو الألومنيوم الخالص خردة اليوم في السوق المصري نحو 67.00 و72.00 جنيه.
سجل سعر كيلو الألومنيوم خردة ناشف اليوم في السوق المصري نحو 70.00 و75.00 جنيه.

شركة مصر للألومنيوم

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومتطلباته وسبائكه ومشتقاته ومصنوعاته في الداخل والخارج، وما يترتب عليها من عمليات أو أنشطة أخرى لأزمة لهذا الغرض أو تتعلق بالاستيراد والتصدير.

إنتاج الألومنيوم

وتحتل الشركة نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني، وتستورد باقي الاحتياجات وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًّا وتعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية.

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الألومنيوم، فيتو 

وتؤكد الدراسات أن نسبة 75% من الألومنيوم المستخدم حول العالم يتم الحصول عليه من خلال إعادة تدوير الخردة، ويتم الاعتماد على المعدن الجديد الناتج عن هذه العملية في العديد من الصناعات مثل البناء وإنتاج الآلات والأدوات الكهربائية وقطاع النقل.

 صادرات مصر من الألومنيوم 

وأكد التقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، ارتفاع قيمة  صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته  خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024، من “يناير- أكتوبر 2024، لتصل إلى 723 مليون دولار مقابل 591 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023 بنسبة  نمو 22%.

 وقال التقرير: إنه تم تصدير منتجات الألومنيوم المصري  إلى 79 دولة خلال أول 10 أشهر من 2024.

 

 

 

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