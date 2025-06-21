السبت 21 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت

سعر القصدير
سعر القصدير

 القصدير، يُعد خام القصدير من أهم الخامات المعدنية التى تستخدم فى الصناعة، ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية، كما يعتبر  القصدير هو أحد أندر المعادن في العالم، حيث يتواجد في الصخور النارية في قشرة الأرض.

 

أسعار القصدير اليوم 

سعر القصدير بالبورصات العالمية 

 بلغ سعر القصدير  اليوم 32,553 دولار أمريكيًا للطن فى البورصات العالمية، ويُعتبر القصدير في العديد من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، ومن أبرز التطبيقات التي يدخل القصدير فيها: صناعة ألواح الدوائر الكهربائية، والدارات الكهربائية المصغرة بطاريات.

 

القصدير في أكثر من 30 دولة في العالم

 وتحتوي هذه الأنواع من الأحجار على حوالي 0.001 % من القصدير، ويُعد القصدير أقل أهمية من عناصر مثل النحاس أو الزنك، ولكنه متوفر بكثرة مثل الكوبالت والنيكل، من حيث التوزيع، يوجد القصدير في أكثر من 30 دولة في العالم.ويستخدم الإنديوم أكسيد القصدير في تظليل الزجاج، وذلك لشفافيته الضوئية وقدرته على التوصيل الكهربائي. شاشات العرض المسطحة. النوافذ الذكية. الألواح الشمسية.

أسعار منتجات القصدير 

بكرة قصدير 100 جرام , عدد 1 110.00 جنيه.

قصدير لحام 100 جرام عدد 1 275.00 جنيه. 

قصدير لحام 100 جرام عدد 1 220.00 جنيه.

شفاط قصدير أدوات متعددة الاستخدام عدد 1 180.00 جنيه.

عدد 5 بكرات قصدير 6. مم، من الحرية، عدد 1 199.00 جنيه.

الصادرات الهندسية تكسر حاجز الـ 5 مليارات دولار

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 11 شهرا من 2024 بنسبة 21.6%، حيث بلغت 5.1 مليارات دولار فى  2024 لأول مرة في التاريخ مقارنة بـ 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وكشف المجلس في التقرير الشهري، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعًا فى شهر نوفمبر 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 12.5%، حيث بلغت 451 مليون دولار فى نوفمبر 2024 بالمقارنة بـ 401 مليون دولار فى نوفمبر 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار القصدير اليوم القصدير الصادرات الهندسية

مواد متعلقة

التصديري للتغليف ينظم مشاركة 12 شركة في معرض pack Expo بالمغرب

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

الصناعات الغذائية تصدر العدد الثاني من النشرة الدورية للتشريعات والقوانين

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلى ؟

سعر الأرز اليوم الجمعة 20-6-2025 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الجمعة 20-6-2025 بالأسواق

سعر طن الأرز الشعير العريض يسجل 17.700 ألف جنيه اليوم الجمعة

الأكثر قراءة

موعد مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

ارتفاع البيضاء، أسعار الفراخ اليوم السبت 21 يونيو 2025

لأول مرة، إيران تستخدم طائرات انتحارية في هجومها على إسرائيل اليوم

الإسرائيليون يفضحون حكومتهم، المستوطنون يختبئون في مجاري الصرف والجراجات (فيديو)

بالأحاديث، الأماكن التي يستحب زيارتها في المدينة المنورة وفضلها

إعلام إسرائيلي: إيران أطلقت 10 مسيرات منذ الصباح

أسعار الذهب صباح اليوم السبت 21 يونيو 2025

قتلى وإصابات بالآلاف، أحدث إحصاء لضحايا الهجمات الإسرائيلية على إيران

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلى ؟

المزيد

انفوجراف

بعد لفت الأنظار إليه بكأس العالم للأندية.. أرقام إيجور جيسوس لاعب بوتافوجو البرازيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، الأماكن التي يستحب زيارتها في المدينة المنورة وفضلها

تفسير حلم الثوب الأبيض في المنام وعلاقته بأفراح قادمة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 21 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إعلام إيراني: مقتل عالم نووي في هجوم إسرائيلي