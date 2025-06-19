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محافظات

تفاصيل القبض على المتهمات في واقعة العثور على رأس رضيع بقنا

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على 3 سيدات شقيقتين وابنة عمهما، متهمات في واقعة العثور على رأس رضيع ملقاة داخل الزراعات، في قرية الزرائب، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

وتبين بعد تكثيف التحريات أن سيدة من قرية الزرائب وضعت رضيعا عن طريق علاقة غير شرعية وبعد ولادته ألقته حيا داخل الزراعات ليلًا بمساعدة شقيقتها وابنة عمهما، وفي الصباح عُثر على رأسه بسبب نهش الذئاب جسده، تم ضبط المتهمات واعترفن بارتكاب الواقعة.

وكانت مديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة أبو تشت يفيد بالعثور على رأس رضيع عمره يوم واحد داخل الزراعات في قرية الزرائب بدائرة المركز.

وخلال ساعات تم كشف غموض الواقعة والقبض على المتهمات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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