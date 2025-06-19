أزمة قوية تضرب بالميراس قبل مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

كشفت شبكة "UOL" البرازيلية بعثة بالميراس عانت من تأخير تجاوز الساعة في رحلتها من كارولاينا الشمالية إلى نيوجيرسي بسبب ازدحام حركة الطيران قبل لقاء الأهلي في كأس العالم للأندية.

أزمة فريق بالميراس

ويلعب بالميراس مع الأهلي في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الخميس في الجولة الثانية من دوري المجموعات بكأس العالم للأندية.

وأكد المدرب أبيل فيريرا أن الفريق ظل عالقًا داخل الطائرة منتظرًا إذن الإقلاع، ما اضطرهم إلى تغيير الخطة فور الوصول والتوجه مباشرة إلى فندق الإقامة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة ضد بالميراس بعد التعادل السلبي أمام إنتر ميامي في الجولة الأولى من البطولة.

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