الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أزمة قوية تضرب بالميراس قبل مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

بالميراس، فيتو
بالميراس، فيتو

كشفت شبكة "UOL" البرازيلية بعثة بالميراس عانت من تأخير تجاوز الساعة في رحلتها من كارولاينا الشمالية إلى نيوجيرسي بسبب ازدحام حركة الطيران قبل لقاء الأهلي في كأس العالم للأندية.

 

أزمة فريق بالميراس 

ويلعب بالميراس مع الأهلي في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الخميس في الجولة الثانية من دوري المجموعات بكأس العالم للأندية.

وأكد المدرب أبيل فيريرا أن الفريق ظل عالقًا داخل الطائرة منتظرًا إذن الإقلاع، ما اضطرهم إلى تغيير الخطة فور الوصول والتوجه مباشرة إلى فندق الإقامة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة ضد بالميراس بعد التعادل السلبي أمام إنتر ميامي في الجولة الأولى من البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاهلي في كاس العالم للاندية الاهلي في كاس العالم بكأس العالم بكة بالميراس كأس العالم للأندية كارولاينا الشمالية في كأس العالم للأندية نيوجيرسي

مواد متعلقة

فيتو ترصد توقعات جماهير الأهلي قبل موقعة بالميراس: أملنا كبير (فيديو)

بعد إمام وطاهر، الأهلي يعلن رسميا غياب لاعب ثالث عن مباراة بالميراس

حارس بالميراس محذرا من خطورة الأهلي: يتمتع بمواصفات خاصة

الأكثر قراءة

أول رد من آيتن عامر على أنباء زواجها

جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إجلاء لسكان منطقتي آراك وخندب في إيران

أزمة قوية تضرب بالميراس قبل مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

جيش الاحتلال الإسرائيلي: ننفذ الآن سلسلة من الضربات في طهران ومناطق إيرانية أخرى

كولو مواني يسجل الهدف الأول ليوفنتوس في مرمى العين الإماراتي

رامي ربيعة يقود تشكيل العين الإماراتي ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية

إيران تعتقل 18 شخصا كانوا يصنعون طائرات مسيرة بمدينة مشهد لتنفيذ هجمات لصالح إسرائيل

برؤوس خارقة للتحصينات، إيران تبدأ مرحلة جديدة من الهجوم الصاروخي على إسرائيل (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

أحدث أسعار القصدير اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

تباين سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

جثث تحت الأنقاض.. تعالوا نعرف قصة انهيار عقار السيدة زينب باللي فيه (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 19 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 19 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
الصين تستعد لإجلاء رعاياها في إسرائيل عبر معبر طابا الحدودي اعتبارا من الغد