محافظ الإسكندرية يفتتح الحرم الجامعي الغربي للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)

شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أمس الأربعاء، افتتاح الحرم الجامعي الغربي الجديد للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) ببرج العرب بالإسكندرية.

يأتي ذلك توافقًا مع خطة الجامعة التوسعية لتوفير بيئة سكنية متكاملة ومتميزة للطلاب، ودعمًا لتوجه الدولة نحو تعزيز جودة الحياة الجامعية للدارسين في الجامعات المصرية.

وخلال الافتتاح، أكد الفريق أحمد خالد، أن الجامعة المصرية اليابانية تُعد أحد الصروح التعليمية العملاقة التي نجحت الدولة المصرية في تشييدها خلال السنوات الماضية، وذلك في إطار الدعم المستمر وتوجيهات القيادة السياسية نحو تحسين ورفع جودة التعليم القائم، وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع أحدث النظم العالمية.

وفي سياق متصل، أشار محافظ الإسكندرية إلى أن هذه المشروعات التعليمية الكبرى تُمثل ركيزة أساسية في بناء القدرات البشرية وتأهيل الكوادر الشابة.

فمن خلال توفير بيئة تعليمية متطورة ومناهج دراسية عالمية، تسهم الجامعة المصرية اليابانية بشكل فعال في إعداد جيل قادر على مواكبة التحديات المستقبلية ودفع عجلة التنمية الشاملة في مصر، بما يخدم رؤية الدولة الطموحة لبناء مجتمع قائم على المعرفة والابتكار.

عقب الافتتاح، قام محافظ الإسكندرية والحضور بجولة تفقدية لمباني الإقامة المجهزة بأحدث المعايير.

وتضمنت الجولة زيارة للغرف الفندقية، والمطاعم، وصالات الدراسة، بالإضافة إلى الصالات الرياضية والترفيهية. وقد أشاد الجميع بمستوى التجهيزات الملحقة بهذا الصرح العلمي المتميز، والتي تعكس حرص الجامعة على توفير بيئة متكاملة للطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني هلال رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية، والدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة، وإيواي فوميو سفير اليابان لدى مصر، وايموتو نائب رئيس وكالة التعاون اليابانية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ومدير مكتب الجايكا بالقاهرة، ولفيف من أعضاء مجلس الأمناء.

يُعد المشروع الذي تم افتتاحه مجمعًا متكاملًا للإسكان الطلابي داخل الحرم الغربي للجامعة، ويقام على مساحة 51,744 مترًا مربعًا (ما يعادل 12.32 فدانًا). ويتكون المجمع من 30 عمارة سكنية مدمجة في 16 مبنى، وكل مبنى يتألف من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية. يضم المشروع 1119 غرفة و88 جناحًا، مما يوفر طاقة استيعابية كبيرة للطلاب.

بالإضافة إلى الوحدات السكنية، يشتمل المشروع على مبنى خدمات متنوع يضم مكتبة حديثة، وقاعة للمعارض، وقاعات للمذاكرة والاجتماعات، بالإضافة إلى صالة رياضية (جيم) ومطعم. تهدف هذه المرافق الخدمية والترفيهية إلى تحسين اللياقة البدنية والترفيهية والعقلية للطلاب، بما يتناسب مع المستوى المتميز لهذا الصرح العلمي الرائد.

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