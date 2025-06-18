القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار المحامين بالدعوة لعمومية طارئة بشأن إلغاء الرسوم

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين المقرر انعقادها في 21 يونيو الجاري، لرفض زيادة الرسوم مقابل الخدمات المميكنة.

وقف قرار عمومية المحامين الطارئة

وذكرت حيثيات الحكم في الدعوى المقامة من وفائي الدسوقي القاضي، والتي حملت رقم 65468 لسنة 79، ضد نقيب المحامين ومصطفى شعبان وحسين عبد الله المحاميين.

أنه ليس من حق المحامين فرض الأمر الواقع، بإقرار الاعتصام أو الإضراب، لأنه تعطيل لمرفق العدالة والنيل من حق التقاضي والانتقال منه والأخلاق بدولة القانون.

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