نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لاجتماع طارئ غدًا الخميس

وجّه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع طارئ مساء غدًا الخميس، لبحث تداعيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف انعقاد الجمعية العمومية للمحامين.

أزمة زيادة الرسوم القضائية

تحدث الحضور حول ضرورة المشاركة الفاعلة في الجمعية العمومية الطارئة والتي كان مقرر لها يوم السبت المقبل، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".

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