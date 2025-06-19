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اقتصاد

92.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأربعاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الأربعاء  نسبة 92.7 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.1 % والعرب على 4.2 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 23.1 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 6.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 
والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 88.7 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.4 %و سجل العرب 5.9 % وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 290.5 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.659,3 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تعاملات جلسة الأربعاء 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقى مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.183 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 30838 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 38267 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13847 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 9040 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 12302 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3214 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، بعد ارتفاعها في بداية التعاملات. 

وخسر رأس المال السوقى 30 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.182 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 30725 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 38121 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13795 نقطة.

كما هبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 8992 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 12234 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 3194 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين 

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية  في ختام تعاملات  الإثنين، وربح رأس المال السوقى 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.212 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 31042 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 38631 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13934 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

 وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 9217 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 12511 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3243 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي وكبير في ختام  تعاملات الأحد، وخسر رأس المال السوقي نحو 94 مليار جنيه بضغط من مبيعات محليه، وبتاثير الحرب الإيرانية الإسرائيلية، ليسجل رأس المال السوقي نحو 2.202 تريليون جنيه. 

مؤشر “إيجي إكس 30”

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.6% عند مستوى 31016 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.65% عند مستوى 38677 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.61% عند مستوى 13902 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.19%  عند مستوى 9107 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.19% عند مستوى 3229 نقطة.

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