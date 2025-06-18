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رياضة

نجم تشيلسي الإنجليزي مهدد بالإيقاف 4 سنوات لهذا السبب

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم،  النجم الأوكراني ميخايلو مودريك، لاعب تشيلسي، بانتهاكه لقواعد مكافحة المنشطات، وهو ما قد يؤدي إلى إيقافه عن ممارسة كرة القدم لمدة  تصل إلى أربع سنوات.

أزمة منشطات ميخايلو مودريك لاعب تشيلسي 

وكان مودريك (24 عامًا) خضع للإيقاف المؤقت في شهر ديسمبر الماضي، بعد أن أظهرت نتائج تحاليله تعاطيه لمادة "ميلدونيوم" المحظورة.

وبحسب صحيفة "تيليجراف" البريطانية، فإن الاتحاد الإنجليزي أنهى مؤخرًا مراجعة العينة الثانية، وقرر توجيه الاتهام رسميًا للاعب الذي بلغت قيمة انتقاله إلى تشيلسي نحو 97 مليون جنيه إسترليني.

ويعمل مودريك مع نفس الفريق القانوني الذي مثل النجم الفرنسي بول بوجبا في قضيته المشابهة، وهو مكتب "مورجان سبورتس لو" المختص بالقضايا الرياضية. وقد تمكن المكتب من تقليص عقوبة بوجبا من أربع سنوات إلى 18 شهرًا فقط بعد استئناف ناجح أمام محكمة التحكيم الرياضي.

وأصبح بوجبا مؤهلًا الآن للعودة إلى الملاعب، وتشير تقارير إلى اهتمام نادي موناكو الفرنسي بخدماته.

أما مودريك، فلا يزال مصيره معلقًا في انتظار القرار النهائي من الجهات المختصة.

أرقام من مسيرة مودريك

ويُذكر أن اللاعب الأوكراني، الذي كان هدفًا سابقًا لنادي آرسنال، لم يشارك سوى في 7 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم 2024-2025، لكنه سجل ثلاثة أهداف في 6 مباريات خاضها ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

 

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