الأربعاء 18 يونيو 2025
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أخبار مصر

الأرصاد: السبت المقبل بداية فصل الصيف وكتل هوائية من أوروبا تلطف الأجواء

فصل الصيف، فيتو
فصل الصيف، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بداية فصل الصيف يوم السبت المقبل 21 يونيو ومن المقرر أن يستمر لمدة ثلاث أشهر وينتهى 22 سبتمبر المقبل.


منخفض الهند الموسمى


وقالت الأرصاد الجوية، إن فصل الصيف أكثر الفصول استقرارا في الأحوال الجوية حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.

 

حالة الطقس غدا الخميس 19-6-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس اليوم الأربعاء 18-6- 2025 بوادي النطرون


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الخميس ويسود طقس  مائل للحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة الصغرى: 25

 

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