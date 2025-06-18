بنك الاستثمار الأوروبي يوجه 300 مليون يورو لدعم شركات الدفاع في فرنسا

وقع بنك الاستثمار الأوروبي مع أحد المؤسسات المالية الفرنسية اتفاقية قرض بقيمة 300 مليون يورو لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاع الأمن والدفاع في فرنسا في ظل التحديات الجيوسياسية العالمية.

بنك الاستثمار الأوروبي يوجه بدعم شركات الدفاع الفرنسية

وأوضح بيان صادر عن البنك أن هذه العملية تعد الأولى التي يوقعها بنك الاستثمار الأوروبي في فرنسا كجزء من مبادرة 3 مليارات يورو الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا لدعم الشركات النشطة في سلسلة القيمة الدفاعية.

وقام بنك الاستثمار الأوروبي بزيادة القروض والضمانات الوسيطة المتاحة لقطاع صناعة الدفاع الرئيسي إلى 3 مليارات يورو من مليار يورو، ووقع أول صفقة مع دويتشه بنك الأسبوع الماضي.

ويهدف القرض الممنوح للمؤسسة المصرفية الفرنسية على مساعدة الاخيرة في تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية التي تستثمر في الأمن السيبراني والمراقبة والمرونة والتقنيات الجديدة المتعلقة بالدفاع.

وقال أمبرواز فايول، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المسؤول عن العمليات في فرنسا: "يسعدنا أن نوقع أول اتفاقية في فرنسا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في صناعة الأمن والدفاع.

ولضمان أمن قارتنا، يجب علينا دعم النظام البيئي بأكمله لصناعة الدفاع، بما في ذلك الشركات الموجودة في سلسلة القيمة، حيث غالبًا ما يكون لها تأثير كبير على أراضيها من حيث الابتكار والتوظيف".

وقال روبرت دي جروت، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المسؤول عن الأمن والدفاع: "في غضون أسبوع واحد، تم التوقيع على عمليتين رئيسيتين بين بنك الاستثمار الأوروبي والشركاء المصرفيين الأوروبيين لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة النشطة في مجال الأمن والدفاع، ويشكل تسهيل التمويل خطوة حاسمة نحو إطلاق الإمكانات الكاملة لهذه الشركات في تعزيز القدرات الاستراتيجية لأوروبا".

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