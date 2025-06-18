مدبولي يكشف عن تكليف جديد للمحطات النووية في ضوء الحرب الإيرانية الإسرائيلية

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن تكليف جديد لهيئة الطاقة والمحطات النووية في ضوء الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية: ستقوم هيئة المحطات النووية، بإعداد تقارير تحسبا لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية وما إذا كانت هناك خطورة لتسرب إشعاعي وتداعيات ذلك على الدول المحيطة.

وأكد أنه لن يكون هناك أي تداعيات على مصر حال حدوث أي تسرب إشعاعي أو نووي بإيران لأننا بعيدين بمسافة عن طهران.

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