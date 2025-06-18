رئيس الوزراء يكشف حقيقة هروب الأموال الساخنة بسبب حرب إيران وإسرائيل

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن موقف الأموال الساخنة وحقيقة هروبها في ضوء الحرب ما بين إيران وإسرائيل.



وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل أن طبيعة الأموال الساخنة مع أي ظروف طارئة تدخل أو تخرج وهذا لا يقلقنا على الإطلاق.

وأضاف أنه منذ الأزمة التي حدثت لنا في 2022 وتوجه الدولة هو عدم الاعتماد عليها في الاحتياطي، وخروج الأموال الساخنة أمر يحدث في كل العالم".

وأكد أنه بسبب الأحداث الأخيرة خرجت كمية من الأموال الساخنة وبمجرد استقرار الأمور والأوضاع بالمنطقة ستعود مجددًا.

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