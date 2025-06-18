مدبولي: تأمين سداد الديون حتى يوليو 2026 ونلجأ للترشيد في هذه الحالة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه لا يجب أن نخلق أزمة من لا شيء في الظروف الحالية، وأنه لابد من العمل على السيناريوهات الأسوأ، ونتدرج كدولة في الأفعال التي نتخذها، ولو وصلت الأمور لأسوأ السيناريوهات وتعقدت الظروف الإقليمية سيكون هناك إجراءات ترشيد أكثر قوة في هذا الإطار.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، نحن الآن قادرون على استيعاب ما يحدث ولكن لا قدر الله أصبحت الظروف سيئة سنضطر لاتخاذ إجراءات جديدة للحفاظ على مقدرات الدولة".

وأكد: "الاقتصاد المصري قادر على الصمود ولكن وفقا لمعطيات معينة وبالتالي سيكون هناك تداعيات على مصر حال حدوث حرب إقليمية أو عالمية ولكننا نحافظ على قدرات الدولة المصرية وقدراتنا في السلع والاحتياطي النقدي وتلبية وسداد المستحقات الديون وتأمين الغاز ونؤمن سداد الديون حتى يوليو 2026 حتى وفقا للمعطيات الحالية وأطمئن كل الناس الاقتصاد المصري قوي وقادر على الصمود والتصدي للأزمات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.