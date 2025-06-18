مدبولي: نحذر من أي محاولات لافتعال أزمات بشأن توفر السلع والأسعار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: سنستمع لأي أفكار من الخبراء السياسيين والاقتصاديين والمختصين في ظل الأزمة الحالية والتوافق على مجموعة من الخطوات في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية: "الملف الاقتصادي مستقر ومطمئنين كدولة على كل مؤشراتنا وإجراءاتنا ولكن أي سوء للأوضاع سيكون له تداعيات تؤثر بلا شك علينا".

وأكد نعمل دائما على توفير رصيد آمن من السلع الإستراتيجية ولدينا مخزون يصل إلي 6 أشهر، متابعًا: نحذر من أي محاولات لافتعال الأزمات فيما يتعلق بتوافر السلع والأسعار .



وأضاف: الدولة ستكون قادرة على تلبية كافة احتياجات المصانع والمواطنين سواء فيما يتعلق بالسلع أو مستلزمات الإنتاج وضخ الغاز الطبيعي.



وتابع إننا مستمرون في برنامج الطروحات وسيتم طرح أول مطار خلال العام الجاري.

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