الجامعة الأمريكية تصدر النسخة العربية من كتاب "تاريخ التصميم الجرافيكي العربي"

أصدرت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة النسخة العربية من الكتاب الحائز على الجوائز الدولية "تاريخ التصميم الجرافيكي العربي" من تأليف الدكتورة بهية شهاب، الأستاذ الممارس ومؤسسة برنامج التصميم الجرافيكي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والدكتور هيثم نوار، الأستاذ المشارك بقسم التصميم والرئيس السابق لقسم الفنون بالجامعة.

600 صورة توثق تاريخ الجرافيكي العربي

ولأول مرة، أصبح هذا العمل المتميز متاحًا للجمهور الناطق باللغة العربية حول العالم، حيث يقدم الكتاب أكثر من 600 صورة ملونة رائعة توثق تطور التصميم الجرافيكي العربي منذ بدايات القرن العشرين وحتى العصر الرقمي.

تم إصدار النسخة الإنجليزية من الكتاب عام 2020، وقد تم اعتباره منذ ذلك الحين مرجعًا أساسيًا في مجاله. يسلّط الكتاب الضوء على أعمال أكثر من 80 مصممًا من مختلف أنحاء العالم العربي، ويعرض مواد بصرية نادرة وسردًا متعمقًا للسياقات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي شكّلت هذه الأعمال الفنية.

يقول توماس ويلشاير، المدير التنفيذي لدار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة: “لطالما كانت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة تركز على النشر باللغة الإنجليزية من داخل مصر، وكان جزءٌ كبيرٌ من رسالتها هو إيصال الأصوات العربية إلى الجمهور العالمي عادةً من خلال ترجمة الكتب من العربية إلى الإنجليزية. قبل خمس سنوات، أصدرنا النسخة الإنجليزية من تاريخ التصميم الجرافيكي العربي والتي لاقت استحسانًا واسعًا وفازت بجائزة PROSE في كتب تاريخ ونقد الفنون. وعندما أتيحت الفرصة لترجمة الكتاب إلى العربية، سعدنا باتخاذ هذه الخطوة غير المعتادة، وحرصنا على أن تأتي النسخة الجديدة بنفس جودة الإنتاج والتحرير التي ميّزت النسخة الأصلية”.

تاريخ التصميم الجرافيكي العربي

يرصد كتاب "تاريخ التصميم الجرافيكي العربي " تطور التصميم في المنطقة العربية، بدءًا من الفن الإسلامي والخط العربي وتأثيرهما على الثقافة البصرية العربية، وصولًا إلى الثورة الرقمية وظهور الإنترنت. ويتناول الكتاب أعمال أبرز المصممين من المغرب إلى العراق، ويغطي الفترة الممتدة مما قبل عام 1900 وحتى نهاية القرن العشرين. ويستعرض الكتاب مجموعة واسعة من استخدامات التصميم الجرافيكي، تشمل الكتب والمجلات والصحف، والملصقات، والإعلانات، والطوابع، واللافتات، التي كان لها دور كبير في إلهام المصممين العرب والتأثير على أعمالهم. كما يتناول المؤلفان كيف ساهمت السينما، والازدهار الاقتصادي، والأحداث السياسية والثقافية، في نشأة وتشكيل روّاد التصميم الجرافيكي العربي.

قام المؤلفان أيضًا بتوثيق دقيق لقصص وأعمال رواد التصميم الجرافيكي العرب، بما في ذلك المصممون في المهجر بهدف الحفاظ على هذا التراث الإبداعي الحيوي والاعتراف بقيمته.

وتعبر نادية نقيب، مديرة التحرير بدار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن سعادتها أن هذا العمل الرائد أصبح الآن متاحًا باللغة العربية لأول مرة عبر دار نشر الجامعة الأمريكية، مما يجعله في متناول قراء وممارسي التصميم من الناطقين بالعربية في كل مكان. "يُعدّ التصميم الجرافيكي العربي مجالًا نابضًا ومتطورًا باستمرار، وهذه الترجمة توسّع بشكل كبير من نطاق الوصول إلى محتوى الكتاب، وتفتح آفاقًا جديدة للحوار والتفاعل والتعليم."

دار نشر الجامعة العربية

تُعد دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الناشر الأكاديمي الرائد للكتب باللغة الإنجليزية في الشرق الأوسط. وعلى مدار أكثر من 60 عامًا، التزمت الدار بنشر أعمال عالية الجودة تسلط الضوء على ثقافات وتواريخ وأفكار المنطقة. تنشر الدار سنويًا حوالي 50 عنوانًا جديدًا، ولديها قائمة خلفية تضم أكثر من 800 عنوان يتم بيعها وتوزيعها على مستوى العالم.

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