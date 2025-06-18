الأربعاء 18 يونيو 2025
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أخبار مصر

مدبولي: مستعدون للسيناريو الأسوأ والدولة تأخذ خطوات استباقية بشأن النزاع بالمنطقة

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، “حريصون على أن تكون خطوات الدولة استباقية لمواجهة أي تداعيات جراء الحرب الإسرائيلية الإيرانية”.

وأضاف رئيس الوزراء أننا نؤمن الدولة لمواجهة أي تداعيات خطيرة أو أي توقف بالنسبة لسلاسل الإمداد والغاز الطبيعي.

وتابع: نحن مستعدون للسيناريو الأسوأ جراء تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية، حتى في حالة امتداد الصراع والنزاع لفترة طويلة.

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مدبولى رئيس الوزراء الحرب الإسرائيلية الإيرانية مصطفي مدبولي

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