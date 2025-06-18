مدبولي: لا توجد أزمة دولارية وهذا مصير تأمين الغاز وتخفيف الأحمال

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أننا نستعد للسيناريو الأسوأ جراء تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، والدولة قامت بتوفير احتياجاتها لفترة طويلة ويوجد احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لأكثر من 6 أشهر.

وأضاف: الدولة ستكون قادرة على تلبية احتياجات الصناعة مع تأمين ما يكفي من الغاز الطبيعي، ومع الشهر المقبل سيكون هناك 3 سفن للغاز لدعم الشبكة القومية، وبالتالي لن نشهد أي تخفيف لأحمال الكهرباء وعودة ضخ الغاز للمصانع بشكل طبيعي.

وتابع: لا يوجد أزمة في أي شيء ولا يوجد تأخر لفتح اعتمادات دولارية أو دخول مستلزمات إنتاج.

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